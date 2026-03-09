Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане

В Джалал-Абадской области сотрудники ГКНБ провели следственно-оперативные мероприятия по нейтрализации руководителей запрещенной религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

В ходе операции спецслужбы задержали влиятельного лидера организации, который занимал пост масула (руководителя) Сузакского района. По данным следствия, задержанный поддерживал прямую связь с республиканским руководством РЭО и мировыми представителями системы «Хизб ут-Тахрир».

Суд водворил задержанного в следственный изолятор ГКНБ. Оперативники устанавливают остальные структурные ячейки и выявляют преступные связи лидера.