Происшествия

Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане

В Джалал-Абадской области сотрудники ГКНБ провели следственно-оперативные мероприятия по нейтрализации руководителей запрещенной религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

В ходе операции спецслужбы задержали влиятельного лидера организации, который занимал пост масула (руководителя) Сузакского района. По данным следствия, задержанный поддерживал прямую связь с республиканским руководством РЭО и мировыми представителями системы «Хизб ут-Тахрир».

Несколько лет фигурант активно пропагандировал экстремистскую идеологию среди местных жителей, вербовал новых адептов и распространял запрещенные материалы. Он организовал сбор денег с рядовых членов для финансирования преступной деятельности.

Суд водворил задержанного в следственный изолятор ГКНБ. Оперативники устанавливают остальные структурные ячейки и выявляют преступные связи лидера.
