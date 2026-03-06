Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов

Счетной палатой КР проведен аудит соответствия исполнения бюджета за 2024 год в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР, а также в его структурных подразделениях. Аудит охватил период с 1 января по 31 декабря 2024 года и был направлен на оценку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, состояния финансовой дисциплины и правильности ведения бухгалтерского учета.

По результатам аудита выявлен ряд финансовых нарушений и недостатков, свидетельствующих о несоблюдении отдельных требований действующих нормативных правовых актов. Общий объем выявленных финансовых нарушений и недостатков составил 36 миллионов 560,3 тысячи сомов. Из указанной суммы 11 миллионов 225,4 тысячи сомов приходится на нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета. В ходе проведения аудита в результате принятых мер по устранению выявленных нарушений и недостатков восстановлено 2 миллиона 12,4 тысячи сомов.

Проверкой установлены факты несоблюдения порядка ведения учета, нарушения требований по оприходованию основных средств, а также случаи неотражения отдельных материальных ценностей по бухгалтерскому балансу.

Кроме того, выявлены нарушения при назначении и выплате государственных пособий, а также факты нерационального использования бюджетных средств. В процессе аудита проведены соответствующие корректировки в бухгалтерском учете с целью устранения выявленных недостатков.

По итогам аудита субъекту направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений, укрепления финансовой дисциплины и повышения эффективности использования бюджетных средств.