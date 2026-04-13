Минтруда КР в РФ помогло кыргызстанцам вернуть более 121 миллиона рублей

Представительство Минтруда КР в России помогло кыргызстанцам вернуть более 121 миллиона рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, задачами представительства являются защита законных прав и интересов граждан Кыргызской Республики по вопросам миграции в Российской Федерации и оказание им в осуществлении трудовой деятельности в РФ.

Представительство по основным направлениям деятельности с ноября 2022 года по март 2026-го оказало содействие в получении невыплаченной заработной платы 1 тысяче 643 гражданам КР в России на общую сумму 121 миллион 299 тысяч 200 рублей, а также 27 кыргызстанцам в получении с работодателей компенсации за причиненный ущерб здоровью, связанный с производственной травмой, на сумму 27 миллионов 772 тысячи рублей.

В целях защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за вышеуказанный период представительство провело 1 тысячу 291 выезд в уполномоченные государственные органы Москвы и одноименной области (отделения полиции, суды, прокуратура, отделы по вопросам миграции, Следственный комитет и так далее) по обращениям 3 тысяч 711 граждан КР.

Кроме этого, представительство с ноября 2022 года по март 2026-го при личном приеме, а также по телефону предоставило юридическую консультацию и оказало правовое сопровождение 59 тысячам 292 гражданам по миграционному законодательству Российской Федерации и иным вопросам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370113/
