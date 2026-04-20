Общество

Более 100 компаний предложат 5 тысяч рабочих мест на ярмарке вакансий в Бишкеке

23 апреля в Бишкеке в государственном университете имени К.Карасаева пройдет ярмарка вакансий, День карьеры и день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Ожидается, что участие в мероприятии примут около 100 государственных, муниципальных и частных организаций. Работодатели предложат более 5 тысяч вакансий в сферах производства, транспорта, услуг, финансов и телекоммуникаций.

Соискатели смогут пройти собеседование на месте, получить консультации по трудоустройству и помощь в составлении резюме. Также посетителям расскажут о ситуации на рынке труда, возможностях стажировок и карьерного роста.

Фото Минтруда.

Для школьников подготовили отдельную программу. В нее войдут профориентационные тесты, интерактивные занятия и интеллектуальные викторины, которые помогут определиться с будущей профессией.

Кроме того, специалисты службы занятости расскажут о мерах господдержки, бесплатных курсах, программах переобучения и профессионального обучения. Представители трудовой инспекции и центра трудоустройства за рубежом ответят на вопросы посетителей.

Организаторами выступают Бишкекское городское управление по содействию занятости населения при Министерстве труда совместно с университетом.
Материалы по теме
Минтруда КР в РФ помогло кыргызстанцам вернуть более 121 миллиона рублей
В Министерстве труда представлен новый заместитель главы
Работодатели в Кыргызстане просят пересмотреть подход к подготовке кадров
В Минтруда рассказали, почему в интернатах есть люди без документов
В Бишкеке выявили нелегальный канал отправки на работу в Россию
В Минтруда появился новый заместитель главы
В КР утвержден второй этап реализации миграционной политики до 2030 года
Аудит Счетной палаты. В Минтруда выявили финнарушения на 36 миллионов сомов
В парламенте призвали Минтруда пересмотреть критерии начисления пособий
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году
