Более 100 компаний предложат 5 тысяч рабочих мест на ярмарке вакансий в Бишкеке

23 апреля в Бишкеке в государственном университете имени К.Карасаева пройдет ярмарка вакансий, День карьеры и день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Ожидается, что участие в мероприятии примут около 100 государственных, муниципальных и частных организаций. Работодатели предложат более 5 тысяч вакансий в сферах производства, транспорта, услуг, финансов и телекоммуникаций.

Соискатели смогут пройти собеседование на месте, получить консультации по трудоустройству и помощь в составлении резюме. Также посетителям расскажут о ситуации на рынке труда, возможностях стажировок и карьерного роста.

Для школьников подготовили отдельную программу. В нее войдут профориентационные тесты, интерактивные занятия и интеллектуальные викторины, которые помогут определиться с будущей профессией.

Кроме того, специалисты службы занятости расскажут о мерах господдержки, бесплатных курсах, программах переобучения и профессионального обучения. Представители трудовой инспекции и центра трудоустройства за рубежом ответят на вопросы посетителей.

Организаторами выступают Бишкекское городское управление по содействию занятости населения при Министерстве труда совместно с университетом.