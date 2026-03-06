12:02
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Происшествия

Подозреваемого в афере с водительскими правами задержали в Чон-Алае

В Чон-Алайском районе Ошской области задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с обещанием оформить водительские права. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, в конце февраля семь граждан обратились с заявлениями в Чон-Алайский РОВД. По их словам, мужчина А.М. обещал помочь получить водительское удостоверение категории Е.

Под предлогом оформления документов он брал с граждан от 60 тысяч до 104 тысяч сомов, однако обещание не выполнял.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали А.М., 1996 года рождения. Его доставили в следственную службу.

В настоящее время следствие проверяет причастность задержанного к другим возможным эпизодам мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364815/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудник ГУОБДД МВД задержан по подозрению в мошенничестве
Мошенники под видом силовиков похитили у бишкекчанина 11 миллионов сомов
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве
В мошенничестве с авто на $23,5 тысячи подозревают бишкекчанина — он задержан
В городе Ош мужчина, обещая продать участки, получил более 1 миллиона сомов
В Кызыл-Кие мужчина подозревается в мошенничестве. Обещал привезти товар из КНР
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов
Лжесотрудники спецслужб выманили у бишкекчанки 22 миллиона сомов
В Бишкеке задержан дропповод: студент продал 11 банковских карт Telegram
Милиционер в Таласе присвоил деньги иностранного инвестора
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality «Элдик Банк» — партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
6 марта, пятница
12:00
Ротация студентов между регионами: новая инициатива вызвала вопросы в обществе Ротация студентов между регионами: новая инициатива выз...
11:56
В Узгене оштрафовали жителей за незаконный захват пастбищной земли
11:53
«Элдик Банк» — партнер церемонии Ring the Bell for Gender Equality
11:46
Кыргызстан за два месяца экспортировал более 200 тысяч цветов
11:38
ООН: По обвинению в сексуальной эксплуатации детей арестованы 60 человек