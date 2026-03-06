Подозреваемого в афере с водительскими правами задержали в Чон-Алае

В Чон-Алайском районе Ошской области задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с обещанием оформить водительские права. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, в конце февраля семь граждан обратились с заявлениями в Чон-Алайский РОВД. По их словам, мужчина А.М. обещал помочь получить водительское удостоверение категории Е.

Под предлогом оформления документов он брал с граждан от 60 тысяч до 104 тысяч сомов, однако обещание не выполнял.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали А.М., 1996 года рождения. Его доставили в следственную службу.

В настоящее время следствие проверяет причастность задержанного к другим возможным эпизодам мошенничества.