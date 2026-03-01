08:34
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. СМИ сообщают о гибели дочери, зятя и внучки аятоллы Хаменеи

Дочь, зять и внучка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи погибли. Об этом сообщает агентство Fars.

Это близкое к Корпусу стражей исламской революции СМИ сообщило о гибели трех членов семьи, при этом подробности их гибели не приводятся.

«После установления контакта с информированными источниками в доме верховного лидера, новость о гибели дочери, зятя и внучки революционного лидера, к сожалению, подтвердилась», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Атака на Иран. Трамп заявил о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи

Агентство не комментирует заявления Израиля и президента США Дональда Трампа, что в результате ракетного удара верховный лидер Ирана был убит. Официально Тегеран пока не признает смерть своего лидера.

Вашингтон и Тель-Авив также пока не предоставили доказательств смерти аятоллы.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364036/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Атака на Иран. ГосСМИ страны подтверждают смерть аятоллы, объявлен траур
Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Хаменеи — Axios
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Налоговики пресекли ввоз 11&nbsp;тонн просроченных сладостей в&nbsp;Кыргызстан Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Коррупция в&nbsp;ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
1 марта, воскресенье
08:03
Атака на Иран. ГосСМИ страны подтверждают смерть аятоллы, объявлен траур Атака на Иран. ГосСМИ страны подтверждают смерть аятолл...
08:02
Атака на Иран. Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации
07:50
Атака на Иран. СМИ сообщают о гибели дочери, зятя и внучки аятоллы Хаменеи
07:36
Атака на Иран. Трамп заявил о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи
00:20
Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото
28 февраля, суббота
23:44
Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку новых мобильных телефонов
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:16
На электроснабжение жилмассива «Бугу-Эне-Багыш» выделят 53 миллиона сомов
21:09
Блогер проекта «Я Коннор», путешествующий на Lamborghini-кемпере, посетил Бишкек