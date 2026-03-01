Атака на Иран. СМИ сообщают о гибели дочери, зятя и внучки аятоллы Хаменеи

Дочь, зять и внучка верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи погибли. Об этом сообщает агентство Fars.

Это близкое к Корпусу стражей исламской революции СМИ сообщило о гибели трех членов семьи, при этом подробности их гибели не приводятся.

«После установления контакта с информированными источниками в доме верховного лидера, новость о гибели дочери, зятя и внучки революционного лидера, к сожалению, подтвердилась», — говорится в сообщении.

Агентство не комментирует заявления Израиля и президента США Дональда Трампа, что в результате ракетного удара верховный лидер Ирана был убит. Официально Тегеран пока не признает смерть своего лидера.

Вашингтон и Тель-Авив также пока не предоставили доказательств смерти аятоллы.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.