Происшествия

В Бишкеке пьяного мужчину, пристававшего к девочке, арестовали на трое суток

7 апреля в УВД Первомайского района Бишкека с заявлением обратился гражданин М.А.

Он указал, что в тот же день примерно в 17.45 на улице Тоголока Молдо неизвестный мужчина приставал (держал за лицо и гладил по голове) к его дочери 2017 года рождения, и попросил принять соответствующие меры.

Данная информация зарегистрирована в УВД Первомайского района, после чего проведена оперативная проверка. В ходе нее установлено, что гражданин П.Ж., 1981 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении него составлен протокол по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Решением районного суда П.Ж. подвергнут административному аресту на трое суток.

УВД Первомайского района призывает граждан соблюдать правила поведения в общественных местах и не нарушать требования закона.
