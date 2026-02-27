11:24
Общество

Самоподжог. Дети умершей находятся на попечении тети, решается вопрос опеки

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева отреагировала на смерть 41-летней женщины в результате самоподжога в селе Ак-Суу Иссык-Кульской области и беременность ее несовершеннолетней дочери.

Главный правозащитник страны призывает органы внутренних дел провести объективное расследование по этому делу и выяснить все обстоятельства смерти женщины, а также защитить права детей погибшей и оказать им социальную помощь.

По информации ОВД района, о беременности подростка сообщили из местной больницы, она находится на 16-й неделе беременности. 25 февраля вечером вместе с мамой М.А. доставили в милицию, но женщина отказалась принять участие в допросе дочери и вышла купить воду. Вместо нее допрос проходил при участии сотрудника Ак-Суйского районного управления по защите семьи и детей.

Позже мать на автостоянке ОВД района совершила самоподжог, в результате полученных ожогов скончалась в больнице.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена
Сразу после получения информации уполномоченный представитель акыйкатчи по Иссык-Кульской области начал работу по выяснению обстоятельств и защите прав девочки и других детей погибшей женщины совместно с соответствующими органами региона. 

26 февраля сотрудники института посетили детей.

Семья проживает в Ак-Суйском районе. Девочка — самая старшая в семье, учится в профлицее. У нее две младшие сестры — 15 и 6 лет и 14-летний брат.

Семья состояла на учете как малообеспеченная. Их мать получала пособие на детей с 2018 года.

По информации местных властей, с помощью благотворительных фондов семье в прошлом году построили дом. Также айыл окмоту оказывал им финансовую помощь, так как женщина была в разводе и воспитывала детей одна.

В настоящее время дети находятся на попечении тети. В ближайшее время будет решен вопрос об установлении официальной опеки.

Беременная несовершеннолетняя также находится дома с родными.

Милиция проводит доследственную проверку по ее показаниям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363804/
просмотров: 588
