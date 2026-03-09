В Баткене задержали девушку, подозреваемую в вымогательстве за секс с 16-летней

В Баткенской области милиция задержала подозреваемую в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным правоохранителей, жительница города Раззаков Лейлекского района С.К., 2003 года рождения, в начале января 2026 года познакомилась с 16-летней жительницей Сулюкты и по телефону свела ее со своим знакомым — 20-летним жителем Сулюкты У.Ф.

Сообщается, что С.К. выступила посредницей, организовав для них место для встречи и убедив их вступить в интимную связь.

После встречи У.Ф. передал девушке 4 тысячи сомов. Позже из-за разногласий С.К. начала угрожать У.Ф., пытаясь вымогать у него деньги путем шантажа.

По данным следствия, чтобы получить 50 тысяч сомов, она заставила несовершеннолетнюю девушку угрожать и шантажировать. Позже она добилась поэтапного перевода половины требуемой суммы на банковскую карту девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса (Вымогательство).

С.К. задержана и водворена в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия.