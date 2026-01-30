10:32
Происшествия

Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя Нагима Жусубекова

29 января в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Ы.А. с просьбой об оказании содействия в розыске ее дочери — Жусубековой Нагимы Иличбековны, 2014 года рождения.

29 января примерно в 13.00 она вышла из школы № 94, расположенной в жилмассиве «Дордой», села в общественный транспорт, после чего ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 150-160 сантиметров, волосы темные, средней длины. Была одета: белая короткая куртка, коричневая шапка, зеленый шарф, черные брюки.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетней Жусубековой Нагимы Иличбековны, просьба сообщить по следующим номерам телефонов +996 703 43 77 83 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и разыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшей несовершеннолетней.
