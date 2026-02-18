Бывший сотрудник ГКНБ Сыдык Дуйшенбиев (Пито) водворен в СИЗО-1 до 15 апреля

Сыдык Дуйшенбиев по прозвищу Пито, связанный с бывшим руководством столичного управления ГКНБ, водворен в СИЗО до 15 апреля 2026 года.

По сообщению пресс-службы Первомайского суда, Сыдыку Дуйшенбиеву вменяется обвинение по статье «Коррупция».

«В отношении обвиняемого в совершении преступления по статье 336 УК КР применена мера пресечение в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года», — заявили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Сыдык Дуйшенбиев служил в шестом управлении ГКНБ и находился в близком круге бывшего главы бишкекского управления госкомитета Эльдара Жакыпбекова, арестованного 15 февраля.