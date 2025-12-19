12:36
Происшествия

Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка

Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельного участка, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 декабря в ОВД Аламединского района с заявлением обратился житель села Достук А.К., 1997 года рождения. По его словам, гражданин по имени Э. в июне этого года, войдя к нему в доверие, обманным путем заверил его, что у него в собственности имеется земельный участок площадью 20 соток на территории Чуйской области и предложил его купить с обещанием оформить все необходимые документы.

Под данным предлогом он получил от заявителя $8 тысяч, а спустя одну неделю — еще $4 тысячи. Впоследствии указанный гражданин не оформил земельный участок, денежные средства не вернул, а также, ссылаясь на имена якобы высокопоставленных должностных лиц, угрожал заявителю и уклонялся от встреч. В результате данных действий А.К. причинен материальный ущерб на сумму 1 миллион 440 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен подозреваемый в совершении данного преступления — ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений К.Э., 1985 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.
