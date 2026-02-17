10:14
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых, нанесших ножевое ранение из хулиганских побуждений

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых, нанесших ножевое ранение из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 14 февраля примерно в 00.30 граждане Т.М., Т.Ж. и К.К. в состоянии алкогольного опьянения прибыли из Бишкека в село Петровка. На улице Фрунзе они встретились с гражданином А.Э. и его знакомыми, в результате чего между ними произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки Т.М., грубо нарушая общественный порядок и общепринятые нормы поведения, нанес ножевое ранение А.Э.

После произошедшего Т.Ж., Т.М. и К.К. скрылись с места происшествия на автомобиле Honda.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Московского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 (хулиганство) УК КР.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых. В соответствии со статьей 96 УПК Т.Ж. и Т.М., 2003 года рождения, задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных возможных участников. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362290/
просмотров: 441
Версия для печати
Материалы по теме
Разбил зеркала авто и избил владельца: задержан подозреваемый в хулиганстве
В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео
В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
В Бишкеке дебошира доставили в изолятор за маты
Распивал спиртное. Материалы дела уже бывшего инспектора направлены в суд
Задержана группа граждан, подозреваемых в совершении хулиганства
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом
Неизвестные подожгли мусорные баки в Бишкеке — весь район окутало дымом
В Иркутске трех кыргызстанцев отправили под арест за порчу памятника
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
17 февраля, вторник
10:14
Департамент городского хозяйства намерен модернизировать 164 лифта в Бишкеке Департамент городского хозяйства намерен модернизироват...
10:06
Кабмин изменил порядок рассмотрения жалоб инвесторов
10:03
Не мог летать. Лебедя в Чуйской области передали в реабилитационный центр
10:02
Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
10:00
Америка пришла за редкоземами? Шанс для Центральной Азии или новая зона риска