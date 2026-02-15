20:44
Происшествия

В Бишкеке в День влюбленных задержали вдвое больше пьяных водителей

В столице 14 февраля сотрудники патрульной службы задержали вдвое больше нетрезвых водителей, чем обычно. Об этом сообщили в УПСМ ГУВД Бишкека.

По данным патрульной службы, если в обычные дни выявляют 25–30 фактов управления автомобилем в состоянии опьянения, то за прошедшие сутки число нарушителей выросло на 100 процентов.

Значительная часть задержанных — молодые люди, отмечавшие праздник.

Кроме того, инспекторы выявили 76 водителей, управлявших транспортом без водительских удостоверений. На штрафстоянку водворено 382 автомобиля.

В УПСМ напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения.
