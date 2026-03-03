18:50
Власть

В КР действует норма 0,3 промилле алкоголя в крови, но о ней знают не все

В Кыргызстане водитель не может считаться пьяным, если уровень алкоголя в его крови не превышает 0,3 промилле, а клинические признаки опьянения отсутствуют. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов в ходе обсуждения подтвердил наличие этой нормы. По его словам, согласно постановлению кабмина, принятому еще в 2015 году, порог в 0,3 промилле официально закреплен в правилах медицинского освидетельствования.

Из положения: В тех случаях, когда у освидетельствуемого лица не выявлены клинические признаки алкогольной острой интоксикации, отсутствуют доказательные сведения об употреблении алкоголя, но по результатам лабораторных исследований установлено содержание алкоголя в крови не выше уровня 0,3 процента, данный результат не может считаться достаточным для установления факта употребления алкоголя и/или состояния острой интоксикации.

Депутат Дастан Бекешев выразил удивление тем, что многие кыргызстанцы не знают об этой норме, и предложил закрепить конкретный порог в 0,3 промилле на законодательном уровне по аналогии с Россией и Казахстаном.

«Сейчас понятие «состояние опьянения» размыто. Человек мог выпить вчера, сегодня он уже трезв, но запах или остаточные следы в крови остаются. Или человек выпил кефир, принял лекарство — и алкотестер может показать наличие спирта. В итоге водителя признают пьяным», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что это вопрос серьезной ответственности. Согласно предлагаемым изменениям, за вождение в нетрезвом виде может грозить штраф в 80 тысяч сомов с лишением прав. По его мнению, наличие четкой цифры в законе (порога в 0,3 промилле) необходимо, чтобы защитить водителей от необоснованных наказаний.
