Пьяный водитель в Чуйской области устроил скандал и попался на рейде

В Чуйской области в ходе ночного рейда «За рулем» задержан водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД региона.

По данным ведомства, 22 марта 2026 года в Чуйском районе сотрудники дорожной службы остановили автомобиль KIA K5. За рулем находился гражданин Ж.К.Р., 1991 года рождения.

Как отмечается, водитель вел себя агрессивно, оказывал сопротивление сотрудникам милиции и отказался проходить медицинское освидетельствование. Позже факт алкогольного опьянения подтвердили.

Автомобиль водворили на штрафстоянку. В отношении водителя составлен протокол.

В ГУОБДД подчеркнули, что рейды «За рулем» направлены на снижение аварийности и выявление грубых нарушений Правил дорожного движения.