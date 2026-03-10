11:26
Происшествия

Пьяный водитель пытался скрыться от милиции в Бишкеке

Сотрудники Управления патрульной службы милиции во время ночного рейда задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным УПСМ, патрульные заметили автомобиль Toyota Camry, водитель которого двигался по дороге подозрительно и создавал угрозу для других участников дорожного движения.

Инспекторы подали законное требование об остановке, однако водитель проигнорировал его и попытался скрыться. После непродолжительного преследования сотрудники патрульной милиции остановили машину.

В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен протокол о правонарушении, автомобиль водворен на штрафстоянку.

В УПСМ напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением Правил дорожного движения и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. Ведомство продолжит проводить усиленные рейды по выявлению подобных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365265/
просмотров: 530
