Преступники, скрывавшиеся за рубежом, задержаны и ожидают экстрадиции

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников МВД и компетентных органов зарубежных стран в Турции, Италии и Армении задержаны граждане Кыргызстана, находившиеся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает МВД.

Наиболее резонансным стал случай задержания гражданина А.Ш., 1990 года рождения, разыскиваемого за убийство. 25 июля 2025-го его задержали на территории Турецкой Республики. Установлено, что в феврале 2014 года на автодороге Ош — Бишкек А.Ш. совместно с сообщниками выстрелил в гражданина М.У. из огнестрельного оружия, в результате чего последний скончался. После совершения преступления мужчина на протяжении 11 лет скрывался за границей. Благодаря тесному международному сотрудничеству его местонахождение было установлено, он взят под стражу.

Ранее, 26 мая этого года, в провинции Нуоро (Италия) задержан гражданин А.К., 1985 года рождения, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений. По данным следствия, 23 апреля 2017-го в Токмаке он, действуя с сообщниками, вымогал у гражданина материальные ценности и нанес потерпевшему телесные повреждения.

Также в рамках международного взаимодействия в Ереване (Армения) задержан гражданин Ш.И., 2005 года рождения. Он находился в международном розыске по обвинению в организации сбыта синтетических психотропных веществ. По версии следствия, Ш.И. создал Telegram-канал для распространения наркотиков на территории Каракола, а также размещал агитационные надписи с рекламой на улицах города.

Все задержанные помещены в следственные изоляторы соответствующих стран. В настоящее время компетентные органы КР инициировали процедуры экстрадиции для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности на территории республики.

МВД и впредь будет активно использовать международные механизмы розыска и взаимодействия для выявления и задержания лиц, уклоняющихся от правосудия, независимо от того, где они скрываются.