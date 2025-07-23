Британка вернула итальянскому музею картину XVI века, украденную полвека назад

Британка передала итальянскому музею картину XVI века, украденную полвека назад. Об этом сообщает The Guardian.

Фото The Guardian. Британка передала итальянскому музею картину XVI века, украденную полвека назад

Уточняется, что жительница английского графства Норфолк Барбара де Дожа согласилась вернуть итальянскому музею Беллуно полотно XVI века «Мадонна с младенцем» кисти Антонио Соларио, украденное более 50 лет назад.

Городской музей Беллуно владел картиной с 1872 года до ограбления в 1973-м. После этого некоторые из украденных произведений были найдены в Австрии, где муж Барбары, барон Де Дожа, приобрел картину.

В 2017 году после смерти барона Барбара Де Дожа решила продать картину на аукционе и произведение заметил человек, связанный с музеем. Однако в 2020-м картину вернули владелице, потому что итальянская сторона не смогла в срок предоставить документы, запрошенные британской полицией. Британка отказывалась вернуть картину несмотря на то, что та была включена в списки разыскиваемых в том числе Интерполом.

После этого юрист по искусству Кристофер Маринелло попытался уговорить ее отдать картину, но де Дожа утверждала, что ее супруг приобрел картину законно и ссылалась на закон о сроке давности. Спустя некоторое время британка передумала и согласилась вернуть картину, потребовав компенсацию за ее хранение. Однако позже поменяла это решение, заявив, что хочет продать картину за сумму от 60 до 80 тысяч фунтов. Кристофер Маринелло убеждал, что найти покупателя будет невозможно, так как в Италии полотно конфискуют. В конце концов де Дожа сдалась и вернула «Мадонну с младенцем» в музей безвозмездно.