Происшествия

Дело Канышай Мамыркуловой. Суд допросил активиста Атая Бейшенбека

В Бишкекском городском суде прошло очередное апелляционное заседание по делу журналистки Канышай Мамыркуловой, пишет «Тандыр Медиа».

Суд допросил активиста Атая Бейшенбека. Он подтвердил, что публикация, репост которой сделала Мамыркулова, принадлежит ему. Именно она была использована в заключении судебно-лингвистической экспертизы в отношении Мамыркуловой и была расценена как содержащая признаки «разжигания межнациональной розни». Бейшенбек отметил, что это был не единственный его пост, связанный с кыргызско-таджикской границей в 2022 году.

Также сегодня должны были допросить эксперта-лингвиста Абдыкожоева, однако на процесс он не явился.

Защита заявила ходатайство о вызове дополнительных свидетелей из числа активистов к следующему процессу. Суд удовлетворил его.

Следующее судебное заседание назначено на 19 января.

Напомним, Октябрьский суд приговорил Канышай Мамыркулову к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Ее признали виновной по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. В период отбывания наказания журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в соцсетях.
