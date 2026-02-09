13:10
Происшествия

Задержаны сотрудники Госцентра по регистрации транспортных средств

Задержаны трое сотрудников Бишкекского городского отдела Государственного центра по регистрации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее отмечалось, что работники ГУВД региона выявили преступную группу, занимавшуюся изготовлением подложных свидетельств об окончании частных автошкол. Их директора Б.Т. и М.А. через посредника И.Т. незаконно получали от 40 тысяч до 120 тысяч сомов за фиктивное обучение. Злоумышленники регистрировали граждан на госпортале и выдавали поддельные документы без фактического прохождения курсов. Через одного посредника зачислено 244 слушателя, незаконно получено 2 миллиона 760 тысяч 850 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 379 УК КР. Организаторы преступной группы — трое граждан КР — задержаны.

В ходе следственно-оперативных мероприятий по данному уголовному делу установлено, что указанная преступная группа во главе с ранее задержанным И.Т. организовала противоправные действия по незаконной регистрации транспортных средств, прибывших из сопредельных государств, на основании поддельных документов. Эти действия осуществлялись при содействии сотрудников Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава (далее — ГЦ РТСВС), которые обеспечивали фиктивное внесение данных в регистрационные базы и постановку транспорта на учет с использованием поддельных свидетельств и регистрационных документов.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий установлена причастность работников Бишкекского городского отдела ГЦ РТСВС к указанным противоправным действиям. В частности, к незаконной регистрации транспортных средств были причастны главный специалист С.Д. и специалисты К.У. и У.А., 1997 года рождения.

Все указанные лица задержаны в порядке статьи 96 УПК КР и водворены в изолятор временного содержания. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде лишения свободы на месяц.

Расследование по данному делу продолжается. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения всех виновных к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361148/
просмотров: 625
