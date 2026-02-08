Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады

В Италии произошли столкновения между протестующими против Олимпиады и полицией. Об этом сообщает AFP.

Накануне в Милане несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации против экологических, экономических и социальных последствий зимних Олимпийских игр. Около 100 человек отделились от основной группы демонстрантов и вступили в столкновение с полицией.

Протестующие бросали в сторону силовиков камни, дымовые шашки и запускали файеры и фейерверки. В ответ полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ. Задержаны шесть человек.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта. В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.