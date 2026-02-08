18:52
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады

В Италии произошли столкновения между протестующими против Олимпиады и полицией. Об этом сообщает AFP.

Накануне в Милане несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации против экологических, экономических и социальных последствий зимних Олимпийских игр. Около 100 человек отделились от основной группы демонстрантов и вступили в столкновение с полицией.

Протестующие бросали в сторону силовиков камни, дымовые шашки и запускали файеры и фейерверки. В ответ полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ. Задержаны шесть человек.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта. В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361070/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 миллиардов
В Олимпиаде — 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов
Шанс поехать за рубеж. Школьников приглашают на национальную олимпиаду
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке
Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
Начальник КПП &laquo;Достук-автодорожный&raquo; задержан за&nbsp;системную коррупцию Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию
Задержан директор строительной компании ОсОО &laquo;Арабиан Кыргыз Аль Хнейз&raquo; Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
8 февраля, воскресенье
18:24
Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста против Олимпиады Стычка с полицией. В Италии прошли акции протеста проти...
17:57
В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на лыжах в режиме фрирайд
17:43
Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ
16:02
В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
15:26
В 2025 году музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов