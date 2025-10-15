Убил четверых девушек. МВД рассказало историю преступлений Кумарбека Абдырова

15 октября телеканал ЭлТР опубликовал специальный репортаж, в котором сотрудники МВД рассказали о преступлениях, совершенных Кумарбеком Абдыровым. Он был задержан по подозрению в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой в Иссык-Кульской области.

Фото из видео ЭлТР

В ходе следствия выяснилось, что девушка была не первой жертвой 41-летнего мужчины. В репортаже подробно представлена хронология преступлений Кумарбека Абдырова.

По данным следствия, свое первое преступление Кумарбек совершил в 2006 году в жилмассиве «Кок-Жар». Сообщается, что тогда, еще будучи 22-летним студентом, он ударил девушку, которая шла по улице с мамой, железкой, завернутой в газету, украл телефон и сбежал. Его поймали, но отпустили после того, как он принес извинения пострадавшим и выплатил ущерб в 5 тысяч сомов.

14 марта 2011 года в 16.30 в РОВД Сокулукского района поступила информация о том, что в поле по дороге в село Кунтуу найдено тело молодой женщины. На тот момент была в розыске женщина — жительница Бишкека, которая вышла из дома 12 февраля 2011 года и не вернулась. После обнаружения тела стало известно, что А.Ж.Ж., 1989 года рождения, была сначала изнасилована, а потом убита. Она находилась на 8-м месяце беременности.

10 марта 2014 года пропала 19-летняя Камила Дуйшебаева. 16 марта ее тело было найдено на обочине дороги в Аламединском районе. Она была задушена своим шарфом.

Эта история тогда вызвала большой общественный резонанс. Милиция озвучила имя Калыбека Салянова, родственника бывшего генпрокурора Аиды Саляновой. Оказалось, что последним, кому звонила жертва, был именно он. Позже милиция выяснила, что в тот же день, когда пропала девушка, мужчина был в сауне с другом и двумя девушками, но впоследствии записи с камеры наблюдения были удалены. Сейчас милиция отмечает, что удаление Калыбеком Саляновым видеодоказательств помешало следствию найти виновных в убийстве Камилы Дуйшебаевой. Теперь же, по данным правоохранительных органов, убийца найден.

13 марта 2014 года в 23.37 в Бишкеке в одном из жилмассивов на улице Раззакова было обнаружено тело молодой девушки. Выехавшая на место опергруппа обнаружила, что на голову убитой был надет пакет, а руки связаны. По результатам экспертизы было выявлено, что 22-летняя М.С.Н. была изнасилована, а потом задушена. Тогда преступника найти не смогли. Теперь же в ходе следственных мероприятий выяснилось, что им оказался Кумарбек.

13 октября 2015 года, по данным милиции, Кумарбек Абдыров пытался убить еще одну девушку. Но она смогла выжить.

«Он меня поволок, бросил в арык. Через секунд 15-20 бросил в меня большой камень. Наверное, хотел попасть в голову, но попал в руку. Он постоял, посмотрел и ушел. Я не знаю, сколько я там пролежала, но мне казалось, что вечность. Я боялась пошевелиться, боялась, что он вернется. Спустя какое-то время я выбралась из канала, вышла на дорогу, увидела, что напротив есть заправка и побежала туда. Там мне помогли и отвезли в больницу», — рассказывает теперь жертва.

В милиции сообщили, что позже девушка обратилась с заявлением. Кумарбек был задержан по факту покушения на убийство. 11 февраля 2016 года районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Но следующая инстанция сократила приговор до 7 лет. Однако уже в 2018 году преступника освободили условно-досрочно.

27 сентября около 20.30 в Иссык-Кульской области в милицию обратились с заявлением о пропаже девушки, 2008 года рождения. Она вышла в тот день около 12.30 из дома в Караколе, сказав, что идет к подруге. Домой она не вернулась. К сожалению, как выяснилось позже, на момент обращения в милицию девушка уже была убита. По данным следствия, ее дважды изнасиловали перед тем, как убить.

Милиция сообщала, что около 12.45 на одной из автозаправочных станций в селе Барскоон камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пропавшая села в автомобиль Honda Stream. Именно благодаря этой записи удалось найти Кумарбека Абдырова, который был за рулем.

По данным милиции, в ходе расследования этого убийства и изучения прошлых известных преступлений задержанного стали всплывать новые факты и выяснилось, что с 2006 года он совершил серию убийств.

В ходе следствия он также признался, что изнасиловал еще одну девушку в поле, но не стал убивать. Но милиция не нашла дела, зарегистрированного в тот период. Возможно, жертва не стала писать заявление. Остается открытым вопрос, сколько девушек стали жертвами Кумарбека, но не обратились в милицию.

Во время следствия мужчина попросил встречу с мамой и женой, чтобы лично рассказать им о своих преступлениях до того, как это будет освещено в СМИ. Во время встреч он признался близким в совершенных убийствах.