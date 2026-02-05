12:06
Происшествия

Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы

Муниципальная администрация Свердловского района Бишкека совместно с УВД и местным подразделением Налоговой службы провела 4 февраля рейдовые мероприятия в рамках Закона «О профилактике правонарушений».

Акция была направлена на выявление лиц, оказывающих интимные услуги, а также на усиление общественной безопасности.

По данным администрации, в ходе рейда проведены профилактические разъяснения и составлены три административных протокола по статье 109-2 Кодекса о правонарушениях.

Занятие проституцией предусматривает штраф в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) либо административный арест от трех до семи суток.

В мэрии отметили, что рейды продолжатся в ночное время — с 20.00 до 00.00. Власти и правоохранительные органы продолжат совместную работу по выявлению и пресечению притонов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360719/
