У студентки украли около 500 тысяч сомов и iPhone прямо в аудитории вуза

В Бишкеке сотрудники Первомайского УВД задержали мужчину, которого подозревают в дерзкой краже в одном из вузов. Об этом сообщили в пресс-службе милиции.

По данным ведомства, 30 декабря 2025 года в милицию обратилась гражданка А.А. Она сообщила, что примерно в 13.45 неизвестный вошел в аудиторию вуза, расположенного на проспекте Чингиза Айтматова, и украл ее сумку.

Внутри находились 300 тысяч сомов, $2 тысячи и iPhone 15. После кражи злоумышленник скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала 32-летнего У.Э. Он доставлен в следственное подразделение и помещен в ИВС ГУВД Бишкека на основании статьи 96 УПК КР.

Сейчас проверяется его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.