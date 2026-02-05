СБНОН задержала преступную группу, занимавшуюся крупным сбытом наркотиков

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали преступную группу, занимавшуюся крупным сбытом наркотических средств.

По данным пресс-службы МВД, в результате следственно-оперативных мероприятий задержаны Н. у. Р., 2002 года рождения, Б.Ж.М., 2005 года рождения, М. у. Н., 2006 года рождения, и С. у. Б., 2006 года рождения, которые занимались перевозкой наркотиков из Токтогульского района в Бишкек с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Назначены судебно-химические экспертизы изъятых наркотиков.

Задержанные водворены в СИЗО ГСИН.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других лиц, причастных к совершению преступления.