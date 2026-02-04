11:02
Происшествия

Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»

Сотрудниками милиции задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз», подозреваемый в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкека.

По ее данным, в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин О.А. с просьбой принять меры в отношении директора ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз» Х.Р., который 13 октября 2022 года путем обмана, под предлогом предоставления квартиры в строящемся жилом доме в жилом массиве «Кок-Жар» города Бишкека завладел денежными средствами в размере $18 тысяч. Однако до настоящего времени квартира не предоставлена, после чего скрылся и не выходит на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики. Был установлен и задержан гражданин Х.Р., 1966 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360514/
