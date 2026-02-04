09:27
Происшествия

В Ливии убит сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам

В Ливии убит сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к семье, и адвоката погибшего.

СМИ
Фото СМИ. В Ливии убит сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам

53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи был застрелен неизвестными в своем доме. Сын ливийского диктатора был до 2011 года одним из самых влиятельных людей в стране, а в 2021 году пытался добиться участия в президентских выборах.

Окружение политика сообщило, что Сейф аль-Ислам Каддафи был застрелен во время «прямого столкновения» с четырьмя неизвестными вооруженными людьми, которые ворвались в его дом в городе эз-Зинтан, расположенном в 160 километрах юго-западнее Триполи.

Советник Каддафи-младшего заявил в интервью ливийскому ТВ, что четверо неизвестных отключили камеры видеонаблюдения и убили Сейф аль-Ислама. Это подтвердил адвокат семьи Марсель Чеккальди.

По данным ливийских СМИ, покушение, в результате которого Каддафи получил смертельное ранение, произошло в саду рядом с его домом.

Второй сын Муаммара Каддафи при жизни ливийского диктатора считался одним из самых влиятельных людей в стране, хотя не занимал никаких соответствующих его неофициальному статусу постов, пишет ВВС. Он во многом формировал ливийскую внешнюю политику и был посредником в важных и деликатных дипломатических миссиях.
