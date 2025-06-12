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Общество

Известный актер Доминик Уэст — гость Бишкекского международного кинофестиваля

Известный британский актер Доминик Уэст стал почетным гостем третьего Бишкекского международного кинофестиваля, который открылся накануне. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга сына народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова Сабира Айтматова.

из Instagram Сабиры Айтматовой
Фото из Instagram Сабиры Айтматовой

Эльдар Айтматов подарил актеру книги своего отца.

Доминик Уэст в одном из кинотеатров столицы также провел встречу с фанатами.

Широкую известность актер получил после исполнения роли детектива Джима Макналти в сериале «Прослушка». Он также сыграл в таких фильмах, как «Рок-звезда», «Ганнибал: Восхождение», «300 спартанцев» «Каратель: Территория войны», сериале «Корона». Дважды номинировался на премию «Золотой глобус» в 2012 и 2015 годах.

пресс-службы Минкультуры
Фото пресс-службы Минкультуры. Микеле Плачидо в Бишкеке

В столицу Кыргызстана для участия в этом кинофоруме прибыл и итальянский актер Микеле Плачидо. Он снимался в таких лентах, как «Семейные грехи», «Афганский излом», «Незнакомка». Всемирную известность ему принесла роль комиссара Каттани в сериале «Спрут».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332385/
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