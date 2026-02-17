13:15
Выборы
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

Шаирбек Ташиев: Вокруг имени Тай-Мураса создают искусственный ажиотаж

Накануне депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев в интервью «Азаттыку» отдельно прокомментировал разговоры о якобы усилившемся влиянии семьи Ташиевых после 2020 года и высказался о Тай-Мурасе — сыне экс-главы ГКНБ.

По словам парламентария, вокруг имени его племянника искусственно формируется образ человека с чрезмерным влиянием. «Тай-Мурас — мой племянник. Он занимается бизнесом. Очень простой, добрый парень, как и его отец. Его сейчас показывают как какого-то гиганта, но это не так», — заявил Шаирбек Ташиев.

Депутат подчеркнул, что Тай-Мурас — обычный предприниматель, и, по его мнению, при личном общении это становится очевидным.

Шаирбек Ташиев прокомментировал и распространявшиеся в социальных сетях видеоролики, в которых утверждалось, что он и Тай-Мурас якобы прилетели на вертолете на одно из мероприятий.

«Я в жизни ни разу на вертолете не летал. Ни разу. Мы на тот улак вообще не ездили. Он в это время болел и был дома», — сказал депутат.

По его словам, подобные публикации направлены на создание искусственного образа «огромного влияния» семьи и не соответствуют действительности.
Ссылка: https://24.kg/vybory/362358/
