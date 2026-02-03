19:52
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Происшествия

В Баткене мужчину осудили на два года лишения свободы за неуплату алиментов

В Баткенской области мужчина, уклонявшийся от уплаты алиментов с 2017 года, приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщила Служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР.

По ее данным, решением Баткенского районного суда от 3 июля 2017 года гражданин был обязан выплачивать одну четвертую часть всех видов доходов на содержание ребенка до достижения им 18 лет. Несмотря на неоднократные предупреждения судебных исполнителей, он систематически уклонялся от исполнения решения суда.

Читайте по теме
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов

По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма задолженности по алиментам превысила 501 тысячу сомов.

Первоначально Баткенский районный суд в октябре 2025 года назначил мужчине два года пробационного надзора. Однако потерпевшая сторона обжаловала приговор.

Рассмотрев апелляцию, Баткенский областной суд 2 февраля отменил решение суда первой инстанции и приговорил должника к двум годам лишения свободы с взятием под стражу в зале суда.

В Службе судебных исполнителей напомнили, что уклонение от уплаты алиментов влечет уголовную ответственность.

По данным Судебного департамента КР, в стране насчитывается около 60 тысяч алиментных производств, при этом регулярно выплачивают алименты лишь около 2 процентов разведенных родителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360464/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов
Частные судебные исполнители. Члены профильного комитета одобрили законопроект
В Нарынской области с мужчины взыскали почти 1 миллион сомов алиментов
В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов
Депутат Дастан Бекешев предложил упразднить институт алиментов
В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать
Страны СНГ будут взаимно исполнять судебные приказы о взыскании алиментов
Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
19:44
Сейсмологи проверили ход строительства стадиона «Бишкек Арена» Сейсмологи проверили ход строительства стадиона «Бишкек...
19:30
В Баткене мужчину осудили на два года лишения свободы за неуплату алиментов
19:28
В Афганистане откроется первый в стране факультет «пророческой медицины»
19:00
В городе Ош открыли ресурсный центр для детей с синдромом Дауна
18:47
Президент Италии призвал остановить военные конфликты на время зимней Олимпиады