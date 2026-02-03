В Баткене мужчину осудили на два года лишения свободы за неуплату алиментов

В Баткенской области мужчина, уклонявшийся от уплаты алиментов с 2017 года, приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом сообщила Служба судебных исполнителей при Генпрокуратуре КР.

По ее данным, решением Баткенского районного суда от 3 июля 2017 года гражданин был обязан выплачивать одну четвертую часть всех видов доходов на содержание ребенка до достижения им 18 лет. Несмотря на неоднократные предупреждения судебных исполнителей, он систематически уклонялся от исполнения решения суда.

По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма задолженности по алиментам превысила 501 тысячу сомов.

Первоначально Баткенский районный суд в октябре 2025 года назначил мужчине два года пробационного надзора. Однако потерпевшая сторона обжаловала приговор.

Рассмотрев апелляцию, Баткенский областной суд 2 февраля отменил решение суда первой инстанции и приговорил должника к двум годам лишения свободы с взятием под стражу в зале суда.

В Службе судебных исполнителей напомнили, что уклонение от уплаты алиментов влечет уголовную ответственность.

По данным Судебного департамента КР, в стране насчитывается около 60 тысяч алиментных производств, при этом регулярно выплачивают алименты лишь около 2 процентов разведенных родителей.