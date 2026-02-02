В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда

В Бишкеке поймали пьяным за рулем водителя, который ранее фигурировал в аналогичном нарушении, но оправдан судом. В управлении Патрульной службы милиции подчеркивают: закон должен быть единым для всех, вне зависимости от должности, статуса или личных связей.
По данным УПСМ, 21 ноября 2025 года около 03.00 на одной из улиц города остановили автомашину Toyota Avalon. За рулем находился Урмат Байганалиев, который представился сотрудником силовых структур. Несмотря на это, милиционеры оформили материал в установленном законом порядке.
Спустя несколько недель, 31 января 2026 года, тот же автомобиль Toyota Avalon вновь остановили сотрудниками УПСМ и за рулем оказался тот же водитель в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердили врачи-наркологи, а материалы направлены в компетентные органы для принятия решения.
В УПСМ подчеркивают, что этот случай находится на особом контроле. Ведомство намерено добиваться правовой оценки действий водителя, чтобы исключить безнаказанность и подтвердить принцип неотвратимости ответственности.
- Кстати, недавно Жогорку Кенеш поддержал в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за пьяное вождение. В частности, если при ДТП есть погибшие, то исключается возможность освобождения от уголовной ответственности по примирению с потерпевшим. Кроме того, предлагается установить более высокие сроки лишения свободы и исключить возможность применения пробации к лицам, осужденным за нарушения ПДД с тяжкими последствиями, совершенными в состоянии опьянения.