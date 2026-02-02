В Бишкеке водителя повторно поймали пьяным за рулем после странного решения суда

В Бишкеке поймали пьяным за рулем водителя, который ранее фигурировал в аналогичном нарушении, но оправдан судом. В управлении Патрульной службы милиции подчеркивают: закон должен быть единым для всех, вне зависимости от должности, статуса или личных связей.

По данным УПСМ, 21 ноября 2025 года около 03.00 на одной из улиц города остановили автомашину Toyota Avalon. За рулем находился Урмат Байганалиев, который представился сотрудником силовых структур. Несмотря на это, милиционеры оформили материал в установленном законом порядке.

Однако 9 декабря 2025 года Октябрьский районный суд Бишкека оправдал задержанного — обстоятельства такого решения общественности неизвестны.

Спустя несколько недель, 31 января 2026 года, тот же автомобиль Toyota Avalon вновь остановили сотрудниками УПСМ и за рулем оказался тот же водитель в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт подтвердили врачи-наркологи, а материалы направлены в компетентные органы для принятия решения.

В УПСМ подчеркивают, что этот случай находится на особом контроле. Ведомство намерено добиваться правовой оценки действий водителя, чтобы исключить безнаказанность и подтвердить принцип неотвратимости ответственности.