Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов отверг обвинения в семейном насилии

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов еще раз прокомментировал обвинения в семейном насилии, озвученные его бывшей супругой Асель Азаматовой.

По словам парламентария, он никогда не применял физическое насилие в отношении супруги и считает происходящее попыткой сформировать ошибочное общественное мнение на фоне резонансной темы семейного насилия.

Эльдар Сулайманов сообщил, что они познакомились в 2016 году и впоследствии создали семью. У пары трое сыновей. Он отметил, что в период совместной жизни в семье возникали словесные конфликты, которые, по его словам, со временем усилились. Депутат утверждает, что в ряде случаев он сам становился объектом агрессии.

По его словам, имели место эпизоды, связанные с повреждением имущества — в частности, автомобиля и окон в доме. Также происходили ситуации, когда, как утверждает Сулайманов, в его адрес звучали угрозы, в том числе с применением ножа и бросанием предметов. Он подчеркнул, что именно подобные конфликты стали причиной окончательного разрыва отношений.

Депутат также заявил, что в ряде случаев конфликты с бывшей супругой происходили в общественных местах и доходили до разбирательств с участием правоохранительных органов. При этом, по его словам, общественная и «моральная ответственность» за подобные инциденты нередко возлагалась на него.

В 2023 году супруги развелись. Эльдар Сулайманов сообщил, что после развода оставил бывшей супруге квартиру в Бишкеке и продолжал полностью обеспечивать детей, а также оказывать финансовую поддержку Асель Азаматовой. Он отметил, что оплачивал обучение, одежду и отдых детей, включая поездки за границу.

По словам депутата, в мае 2025 года предпринималась попытка возобновить совместную жизнь, однако она оказалась безуспешной. После этого, как утверждает Сулайманов, он не прекращал помогать детям и их матери.

Комментируя текущую ситуацию, парламентарий подчеркнул, что считает озвученные в его адрес обвинения несправедливыми и продиктованными эмоциональным состоянием после развода. Он призвал общественность воздержаться от резких оценок и напомнил, что происходящее касается частной семейной истории.

Эльдар Сулайманов заявил, что данное обращение является его последним публичным комментарием по этой теме. Он также подчеркнул, что, несмотря на конфликт, Асель Азаматова остается матерью его детей, и попросил не распространять в ее адрес оскорбительные высказывания.

Напомним, ранее Асель Азаматова заявила в социальных сетях о неоднократном насилии со стороны бывшего супруга — депутата Жогорку Кенеша.

В ГУВД Бишкека сообщили, что по данному факту проводится проверка. В отношении женщины выдан охранный ордер.

Сам Эльдар Сулайманов накануне заявил, что озвученные обвинения носят односторонний характер и требуют правовой оценки.