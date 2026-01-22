16:28
Происшествия

В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов

Оперативники столичного ГУВД задержали подозреваемых в крупной карманной краже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

8 января в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка Э.Б.. Она рассказала, что в салоне маршрутного такси № 161 неизвестные похитили из ее ручной сумки кошелек с 595 тысячами сомов, $400  и комплект ювелирных украшений стоимостью 100 тысяч сомов.

По факту Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на рынке «Сары-Озон» двоих подозреваемых — Ш.М. и Ж.А., 1985 года рождения. Оба ранее судимы за тяжкие преступления. Мужчины доставлены в УВД Ленинского района и водворены в ИВС ГУВД. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1.

При обыске автомобиля Daewoo Nexia, на котором передвигались задержанные, был обнаружен похищенный комплект ювелирных украшений.

По данным следствия, утром 8 января подозреваемые сели в маршрутку № 161, направлявшуюся к рынку «Дордой». Оперативники установили: опытные карманники визуально определили, что пассажирка, возможно, работает на рынке, и похитили у нее деньги и ценности. Затем они уехали обратно на такси, оплатив проезд 1 тысячей сомов из похищенных средств.

ГУВД
Фото ГУВД

Расследование продолжается.

Милиция обращается к гражданам и гостям столицы: если вы пострадали от действий этих лиц или обладаете важной информацией, просьба сообщить по номерам: 0 509 262 669, 0 702 071 263 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358899/
