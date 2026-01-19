14:52
Происшествия

Земля, квартиры и долги: ГКНБ разоблачил масштабную схему обмана граждан

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с гражданами, признанными потерпевшими по уголовному делу в отношении кыргызстанца С.М. Встреча состоялась в штаб-квартире госкомитета, в ней также участвовал задержанный.

Как сообщил глава спецслужб, в ходе следствия установлено, что С.М., ранее неоднократно судимый, длительное время занимался незаконной ломбардной и ростовщической деятельностью. Он выдавал займы на заведомо кабальных условиях с высокими процентами, а затем использовал задолженность для незаконного завладения движимым и недвижимым имуществом граждан.

По данным следствия, переоформление жилья, земельных участков и коммерческих объектов осуществляли через фиктивные сделки с участием аффилированных лиц и подконтрольных нотариусов.

Расследование указывает на организованный характер преступной деятельности, сопровождавшейся давлением, угрозами и психологическим воздействием на потерпевших, возможным использованием связей с государственными и правоохранительными органами.

Отдельное внимание уделяется деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (ЖК «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Следствием установлено, что С.М., предоставив два земельных участка под долевое строительство, препятствовал реализации проектов, инициировал аресты и расторжение договоров, выдвигая незаконные требования с целью получения дополнительной выгоды в особо крупном размере.

Крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке

Потерпевшими по делу признаны 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», ОсОО «Арз Девелопмент» и ряд физических лиц. Общий ущерб оценивается как особо крупный и включает незаконное отчуждение недвижимости, транспорта и денежных средств.

Камчыбек Ташиев также поручил проверить деятельность ломбардов в стране, включая процентные ставки и условия выдачи займов. Расследование уголовного дела взято им под личный контроль. Ответственным подразделениям поставлена задача установить всех причастных и обеспечить максимальное возмещение ущерба потерпевшим. 
