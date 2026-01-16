Функционал, позволявший Grok генерировать непристойные фото, ограничили в Х

Соцсеть X ограничила функционал, позволявший с помощью нейросети Grok генерировать откровенные изображения реальных людей.

«Мы внедрили технологические меры, чтобы предотвратить редактирование изображений реальных людей в откровенной одежде, например, в бикини, через аккаунт Grok», — сообщила соцсеть.

Ограничение касается как бесплатных пользователей, так и платных подписчиков.

Теперь создание и редактирование любых изображений доступны только платным пользователям. Кроме того, Х будет блокировать в Grok функцию создания откровенных изображений «в тех юрисдикциях, где это незаконно».

Ранее сообщалось, что в Малайзии и Индонезии Grok уже заблокировали за создание дипфейков интимного характера. Власти Великобритании также грозились принять меры против нейросети.

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта начал расследование. По данным прокуратуры, «более половины из 20 тысяч изображений, созданных xAI с Рождества до Нового года, изображали людей, в том числе, по всей видимости, детей, с минимумом одежды».