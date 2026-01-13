16:08
Происшествия

В Якутии осудили гражданку КР, участвующую в создании канала незаконной миграции

Сотрудниками управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий выявлены лица, организовавшие в составе группы по предварительному сговору канал незаконной миграции граждан Кыргызстана.

Установлено, что обязанности участников преступления по постановке иностранных граждан на миграционный учет без законных на то оснований были распределены, сообщает пресс-служба ведомства.

Представленные суду доказательства явились достаточными для вынесения приговора. Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил двух граждан России к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно, гражданку Кыргызстана — к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, проинформировали в управлении.
