В Кадамджае задержали мужчину за незаконный наем и переправку иностранца

В Кадамджайском районе Баткенской области выявили факт незаконной переправки через границу и последующего трудоустройства иностранного гражданина. Об этом сообщило региональное УВД.

По его данным, в ходе мероприятий по противодействию экстремизму и незаконной миграции установлено, что 33-летний житель Уч-Коргонского айыльного аймака К.Е. обманом вошел в доверие к 37-летнему гражданину соседнего государства К.Б. После незаконно переправил его через контролируемый участок границы Кыргызстана и незаконно использовал его труд.

Фото пресс-службы УВД Баткенской области. Подозреваемые

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК КР.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.