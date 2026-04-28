В Ошской области раскрыли канал нелегальной миграции

В Ошской области задержали подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получили оперативную информацию, что гражданин незаконно переправил через границу иностранца и использовал его труд на территории Кыргызстана.

По факту начали доследственную проверку. По итогам собранных материалов возбудили уголовное дело по статье 168 «Организация незаконной миграции» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого — гражданина У.Т., 1986 года рождения. По решению суда его водворили под стражу.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники и причастность задержанного к другим преступлениям.