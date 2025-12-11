В Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 53 тысяч мигрантов

В Москве задержали группировку, подозреваемую в незаконной легализации более 53 тысяч мигрантов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что управление ФСБ по Москве и Московской области пресекло деятельность преступной группировки, незаконно легализовавшей более 53 тысяч мигрантов.

«Участники преступной группы организовали крупный канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем изготовления фиктивных трудовых договоров», — говорится в сообщении. — Все задержанные являются гражданами РФ. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об организации незаконной миграции".

Мигранты, получившие поддельные документы, будут выдворены из России с последующим запретом для въезда в страну.