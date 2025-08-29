10:29
Общество

Вопросы незаконной миграции обсудили в Чолпон-Ате страны, входящие в ОДКБ

В Чолпон-Ате завершилось 28-е заседание координационного совета руководителей компетентных органов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщает МВД России.

пресс-службы МВД РФ
В нем приняли участие руководители миграционных органов России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители секретариата ОДКБ и Антитеррористического центра стран СНГ.

Отмечается, что первый заместитель главы МВД РФ — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан ведомства Андрей Кикоть избран председателем координационного совета.

Участники обсудили миграционную ситуацию в государствах ОДКБ, обменялись опытом по практике взаимодействия компетентных органов при осуществлении контроля въезда, выезда и пребывания иностранных граждан. Также в ходе встречи подведены итоги проведения в 2025 году первого этапа региональной операции по противодействию незаконной миграции «Нелегал».

Особое внимание обращено на окончание 10 сентября 2025 года срока действия указа президента, которым введены временные меры по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

После этой даты все иностранцы, незаконно пребывающие на территории России, в соответствии с действующим законодательством будут подлежать высылке с последующим закрытием въезда.

Отмечено, что сохраняется проблема своевременности и полноты наполнения учетов Межгосударственного информационного банка. Обязательства всех членов ОДКБ по его наполнению закреплены международными договорами.

«Особенно важна информация по лицам, имеющим судимость, а также подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений», — отметил Андрей Кикоть.

Председательство в ОДКБ в новом межсессионном периоде перейдет от КР к РФ.
