Нелегальная миграция: приехавшие по турвизе граждане Китая работали на стройке

Госкомитет нацбезопасности выявил факт незаконного трудоустройства 39 граждан Китая строительной компанией в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Отмечается, иностранцы находились на территории Кыргызстана на основании туристической визы и осуществляли незаконную трудовую деятельность на одном из строящихся объектов в столице.

По данным ГКНБ, граждан КНР доставили в органы внутренних дел для оформления протоколов с наложением административного штрафа.

Кроме этого, оштрафовано и руководство строительной фирмы. Ее название не сообщается.