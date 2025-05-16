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Общество

Нелегальная миграция: приехавшие по турвизе граждане Китая работали на стройке

Госкомитет нацбезопасности выявил факт незаконного трудоустройства 39 граждан Китая строительной компанией в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Отмечается, иностранцы находились на территории Кыргызстана на основании туристической визы и осуществляли незаконную трудовую деятельность на одном из строящихся объектов в столице.

По данным ГКНБ, граждан КНР доставили в органы внутренних дел для оформления протоколов с наложением административного штрафа.

Кроме этого, оштрафовано и руководство строительной фирмы. Ее название не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329382/
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