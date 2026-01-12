18:28
Происшествия

Житель Сузакского района признался в убийстве жены

В Сузакском районе Джалал-Абадской области расследуется убийство 28-летней женщины. В совершении преступления подозревается ее 35-летний супруг.

Как сообщили в УВД Джалал-Абадской области, 3 января 2026 года около 19.55 мужчина сам позвонил в дежурную часть Сузакского РОВД по номеру 102 и признался в содеянном.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Убийство в Сузакском районе: 28-летнюю женщину зарезал супруг

По данным следствия, подозреваемый накануне вернулся из России. На почве семейного конфликта он несколько раз ударил жену кухонным ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по статье «Убийство». При осмотре места происшествия был изъят кухонный нож, назначена судебно-медицинская экспертиза.

4 января по решению Сузакского районного суда подозреваемый был взят под стражу. Следственные действия продолжаются.
