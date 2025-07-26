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Общество

Избежать трагедии. МЧС напомнило о правилах купания во время летнего отдыха

МЧС Кыргызстана напоминает о правилах купания во время летнего отдыха.

Необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Не оставляйте детей без присмотра. Рядом с детьми до 12 лет обязательно должен находиться взрослый, который будет за ними следить.
  2. Не заходите в воду в незнакомых местах с большим количеством водорослей. Там могут быть ямы, острые камни или другие опасности.
  3. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь замедляет реакцию и ухудшает координацию движений, что может привести к опасным ситуациям в воде.
  4. Будьте осторожны, если ухудшилась погода, небо затянуло облаками или начался сильный ветер. Такие изменения могут привести к неожиданным и опасным условиям на воде.
  5. Не стоит купаться сразу после приема пищи. Процесс пищеварения ослабляет организм и может нарушить работу мышц. Лучше отдохнуть хотя бы один-два часа после еды, прежде чем заходить в воду.
  6. Не заплывайте за пределы, обозначенные для купания. Эти границы установлены для вашей безопасности. Если вы заплывете слишком далеко, спасатели могут не успеть прийти вам на помощь.
  7. Если вы плохо себя чувствуете, лучше не купаться. Это может быть опасно для вашего здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнее десятилетие утопление стало причиной более 2,5 миллиона предотвратимых смертей — в основном среди детей и молодежи. Всемирный день предотвращения утоплений, который привлекает внимание к масштабам этой проблемы, отмечают ежегодно 25 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337603/
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