Избежать трагедии. МЧС напомнило о правилах купания во время летнего отдыха

МЧС Кыргызстана напоминает о правилах купания во время летнего отдыха.

Необходимо соблюдать следующие правила:

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнее десятилетие утопление стало причиной более 2,5 миллиона предотвратимых смертей — в основном среди детей и молодежи. Всемирный день предотвращения утоплений, который привлекает внимание к масштабам этой проблемы, отмечают ежегодно 25 июля.