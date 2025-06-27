Бишкек и Куала-Лумпур усилят сотрудничество по ряду направлений

В живописном Ботаническом саду Пердана в Малайзии состоялась первая в истории встреча мэров Куала-Лумпура и Бишкека в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Малайзию.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и глава Куала-Лумпура Маймура Мохд Шариф подписали документ о сотрудничестве — важный шаг к развитию партнерства между двумя столицами.

Стороны договорились сотрудничать в таких ключевых направлениях, как:

— экологически устойчивое развитие и городское планирование;

— ⁠культурный обмен и развитие туризма;

— ⁠сохранение исторического наследия;

— ⁠эффективное муниципальное управление.

В честь знаменательного события мэры совместно посадили дерево как символ крепнущей дружбы и совместного стремления к зеленым, устойчивым городам будущего.

В своей речи мэр Куала-Лумпура подчеркнула важность диалога между городами и выразила уверенность в том, что это начало долгосрочного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и желании развиваться вместе.

Глава Бишкека в свою очередь отметил значимость этой встречи для Кыргызстана и выразил готовность к открытому обмену опытом, инновациями и культурными инициативами.