Бишкек и Куала-Лумпур усилят сотрудничество по ряду направлений

В живописном Ботаническом саду Пердана в Малайзии состоялась первая в истории встреча мэров Куала-Лумпура и Бишкека в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Малайзию.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и глава Куала-Лумпура Маймура Мохд Шариф подписали документ о сотрудничестве — важный шаг к развитию партнерства между двумя столицами.
Стороны договорились сотрудничать в таких ключевых направлениях, как:
— экологически устойчивое развитие и городское планирование;
— культурный обмен и развитие туризма;
— сохранение исторического наследия;
— эффективное муниципальное управление.
В честь знаменательного события мэры совместно посадили дерево как символ крепнущей дружбы и совместного стремления к зеленым, устойчивым городам будущего.
В своей речи мэр Куала-Лумпура подчеркнула важность диалога между городами и выразила уверенность в том, что это начало долгосрочного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и желании развиваться вместе.
Глава Бишкека в свою очередь отметил значимость этой встречи для Кыргызстана и выразил готовность к открытому обмену опытом, инновациями и культурными инициативами.