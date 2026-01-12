10:38
Происшествия

На Мальте утонула 48-летняя кыргызстанка

48-летняя гражданка Кыргызстана погибла в результате несчастного случая в заливе Святого Георгия на Мальте. Об этом сообщает Times of Malta.

Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье около 12.40. Женщина находилась в море вместе с 23-летней соотечественницей. Обе попали в «затруднительное положение» во время купания.

Несколько очевидцев помогли женщинам выбраться из воды и оказали первую помощь до прибытия экстренных служб. Позже на место прибыли медики и сотрудники службы гражданской защиты, которые доставили пострадавших в больницу.

Несмотря на усилия врачей, 48-летняя женщина скончалась. Состояние 23-летней пострадавшей оценивается как стабильное.

По факту произошедшего проводится расследование.
