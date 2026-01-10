20:42
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа

Бермет Ормонова, представившаяся супругой экс-депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева, сделала видеообращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Она пожаловалась на рукоприкладство со стороны мужа.

По словам женщины, ей 60 лет, она мать пятерых детей.

«Каждый день проходит в ожидании, когда он придет и начнет меня избивать. Еще супруг выгоняет меня из дома. Мы строили его своими силами, но муж говорит, что недвижимость принадлежит сестре. Он успел несколько раз жениться, но я прощаю его ради детей. Но, когда он стал избивать их и меня, была вынуждена обратиться к общественности, так как возникла серьезная угроза нашим жизням», — рассказала Бермет Ормонова, обвинив супруга в многоженстве.

ГКНБ пока не прокомментировал это видеообращение.

Напомним, Аккулу Бердиев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва. Ему передали мандат Адахана Мадумарова. На тот момент Аккулу Бердиев являлся членом партии «Бутун Кыргызстан». Он также был депутатом парламента VI созыва от партии «Республика — Ата Журт».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357400/
просмотров: 995
Версия для печати
Материалы по теме
Детям застреленной в Бишкеке женщины окажут психологическую помощь
«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
Женщины с инвалидностью: как двойная дискриминация влияет на рост насилия
В Бишкеке повышают информированность молодежи о профилактике всех форм насилия
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
Искусственный интеллект способствует цифровому насилию в отношении женщин
Разработано мобильное приложение для женщин, столкнувшихся с насилием
Рэкет и буллинг — часто проявляемые формы насилия в школах Кыргызстана
Кыргызстанок насильно удерживали в Шымкенте. Полиция РК проверяет информацию
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
10 января, суббота
20:24
В городе Ош строят современную теплицу. Материалы привезли из Южной Кореи В городе Ош строят современную теплицу. Материалы приве...
20:02
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
19:30
Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа
19:08
Тест на самообладание. Как подростки в Австралии пережили запрет на соцсети
18:49
Нацстатком подсчитал среднюю зарплату кыргызстанцев за 2025 год