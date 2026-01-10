Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа

Бермет Ормонова, представившаяся супругой экс-депутата Жогорку Кенеша Аккулу Бердиева, сделала видеообращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Она пожаловалась на рукоприкладство со стороны мужа.

По словам женщины, ей 60 лет, она мать пятерых детей.

«Каждый день проходит в ожидании, когда он придет и начнет меня избивать. Еще супруг выгоняет меня из дома. Мы строили его своими силами, но муж говорит, что недвижимость принадлежит сестре. Он успел несколько раз жениться, но я прощаю его ради детей. Но, когда он стал избивать их и меня, была вынуждена обратиться к общественности, так как возникла серьезная угроза нашим жизням», — рассказала Бермет Ормонова, обвинив супруга в многоженстве.

ГКНБ пока не прокомментировал это видеообращение.

Напомним, Аккулу Бердиев был депутатом Жогорку Кенеша VII созыва. Ему передали мандат Адахана Мадумарова. На тот момент Аккулу Бердиев являлся членом партии «Бутун Кыргызстан». Он также был депутатом парламента VI созыва от партии «Республика — Ата Журт».