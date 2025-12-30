12:33
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В Узбекистан вернули партию мяса птицы из-за антибиотиков

На складе временного хранения госпредприятия «ТИ Кант» при ветеринарном контроле выявлена партия мяса птицы, не соответствующая требованиям безопасности Евразийского экономического союза.
Продукция импортирована от ООО FAYZ PARRANDA (Узбекистан) в адрес ООО «ТТ.Топ.Трейд» (Бишкек). Об этом сообщает Минводсельпром.

По результатам исследований, проведенных аккредитованной лабораторией в соответствии с ГОСТом, в образцах мяса обнаружено превышение допустимого уровня одного из ветеринарных препаратов из группы антибиотиков.

Исследования выполнены лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных лабораторий государств — членов ЕАЭС, что подтверждает достоверность полученных результатов.

В связи с выявленным нарушением ветеринарно-санитарных требований и в соответствии с решением комиссии Таможенного союза № 317 принято решение о возврате партии мяса птицы отправителю. Возврат продукции осуществляется на основании ветеринарного сертификата № UZ 0000336 от 11 декабря 2025 года.

Контроль за импортируемой продукцией продолжается с целью защиты здоровья населения и обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356615/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки
Граждан Узбекистана подозревают в подготовке теракта в колонии под Ростовом
Qanot Sharq стала первым в СНГ эксплуатантом сверхдальних самолетов
В Узбекистане вводят охранные ордера для граждан, сообщивших о коррупции
Никаких наличных. В Узбекистане вводят жесткие ограничения на покупки
Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения
Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП «Термез — Хайратон»
Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана
Минфин США ввел вторичные санкции против компании из Узбекистана
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
12:28
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в БЧК «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Та...
12:25
Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран
12:22
Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
12:16
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека
12:02
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»