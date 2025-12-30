Сотрудники милиции задержали подозреваемую в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, в УВД обратилась гражданка Д.К., которая просила принять меры в отношении гражданки М.Б. Как установлено, с января по июнь 2024 года подозреваемая, находясь в одном из торговых центров столицы, обманным путем вошла в доверие заявительницы. Под предлогом передачи денежных средств третьим лицам для их последующего увеличения она завладела 4 миллионами 650 тысячами сомов, которые впоследствии потратила на личные нужды.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую М.Б., 2002 года рождения. Она доставлена в следственную службу и в порядке статьи 96 УПК КР водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.