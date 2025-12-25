В части Бишкека отключили питьевую воду

В столичных жилмассивах «Арча-Бешик» и «Селекция» прекратили подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Район отключения — южная часть жилмассива «Арча-Бешик», а также жилмассив «Селекция»:
- улицы Семетей;
- Садырбаева;
- Жайыла Баатыра;
- Селекционная;
- Арча-Бешик;
- Куюкова;
- трасса в село Джал.
Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.